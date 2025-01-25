الجيش النيجيري: مقتل 79 مسلحا مشتبها بهم خلال الأسبوع الماضي

قال الجيش النيجيري يوم الجمعة، إن جنوده قتلوا 79 مسلحا وخاطفا مشتبها بهم خلال الأسبوع الماضي، في عملية استهدفت تمردا مستمرا منذ عقود لمتشددين إسلاميين في شمال شرق البلاد، علاوة على هجمات تشنها مجموعات مسلحة مختلفة في شمال غرب البلاد.

وتكثف نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا جهودها لتأمين البلاد، التي شهدت مقتل نحو 35 ألف مدني ونزوح أكثر من مليوني شخص آخرين في المنطقة الشمالية الشرقية، وفقا للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري إدوارد بوبا، في بيان، إن العملية التي نفذها الجيش على مستوى البلاد أدت إلى اعتقال 252 فردا وتحرير 67 رهينة من سيطرة المسلحين.

وأصبحت عمليات الخطف عملا متكررا في شمال غرب نيجيريا، حيث تستغل العشرات من الجماعات المسلحة الوجود الأمني المحدود في المنطقة لشن هجمات على القرى وعلى طول الطرق الرئيسية. ولا يتم إطلاق سراح العديد من الضحايا إلا بعد دفع فدية تصل أحيانا إلى آلاف الدولارات.