وصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، عام 2024 بأنه من «أصعب الأعوام» التي مرت على قطاع السيارات في مصر، كاشفا أن عدد مبيعات السيارات خلال العام لم يتجاوز 150 سيارة.

وقال خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم»: «إذا تم تقسيم عدد سكان مصر 114 مليون نسمة على عدد السيارات المباعة 150 ألف سيارة ؛ يتبين أن شخصا واحدا من بين كل 760 شخصا اشترى سيارة خلال 2024، وإحنا عندنا أعظم شبكة طرق وكباري والبلد شكلها تغير تماما».

وأشار إلى وجود آلاف السيارات المكدسة في الموانئ؛ منها سيارات مخصصة لذوي الهمم، معظمها من موديلات قديمة 2007 حتى 2009، وبأسعار تتراوح بين ألف إلى1500 دولار.

ولفت إلى تعرض تلك السيارات لتلف الإطارات والبطاريات والدوائر الكهربائية داخل الموانئ.

وأضاف أن تراكم هذه السيارات في الموانئ يمثل خسارة لجميع الأطراف، متابعًا: «لا ذوو الهمم حصلوا على سياراتهم، ولا الدولة استفادت منها».

وأشار إلى أن دخول هذه السيارات إلى السوق كان سيمثل انفراجة في السوق نتيجة قلة المعروض من السيارات المتوفرة.