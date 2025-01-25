سانت إيتيان يتعادل مع أوكسير في الدوري الفرنسي الممتاز

تعادل نادي سانت إيتيان مع مضيفه أوكسير بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ورفع أوكسير رصيده إلى 23 نقطة في المركز 11، وهو يبتعد بفارق 7 نقاط فقط عن المراكز الـ 5 الأولى في ترتيب المسابقة التي يتصدرها باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر، رفع سانت إيتيان رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14، بفارق نقطة خلف ثلاثي الهبوط، نانت ولوهافر وصاحب المركز الأخير مونبيليه.

وتقدم أوكسير في الدقيقة 27 عن طريق حامد تراوري، قبل أن يدرك لوكاس ستاسين التعادل لسانت إيتيان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.