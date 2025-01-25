القبض على المتهم بقتل جاره في الشرقية

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ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل؛ لاتهامه بقتل شاب جاره إثر خلافات بينهما في مركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاصمة بمركز منيا القمح، بوصول المدعو معتز بكري، 28 عاما، مقيم بكفر شلشلمون بمركز منيا القمح، مصابا بطعنتين نافذتين بالصدر من الجهة اليسرى، وتوفي فور وصوله متأثرا بإصابته.

وبسؤال شقيق المتوفي، اتهم عاطلا مقيما بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه وقتله بسلاح أبيض (سكين) على إثر مشادة كلامية بينهما جراء خلافات سابقة.

وضبط المتهم وسلاح جريمته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4354 جنح مركز منيا القمح لسنة 2025.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وصرحت النيابة، بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.