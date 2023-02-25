زيلينسكي يطالب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا مع احتدام القتال في جبهة الشرق

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا مع احتدام القتال في جبهة الشرق، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.



وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية الموالية لموسكو بخاركيف، فيتالي غانتشيف، إن روسيا تعتزم استعادة كل الأراضي التي انسحبت منها، وذلك وسط احتدام المعارك شرقي أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزمه إرسال أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدريب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.



وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي: «خطوات عسكرية تُتَخَذ ونستعد لها، نحن جاهزون عقليًا، ونجهز السلاح والقوات ونشكل الألوية ونشكل وحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصًا للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضًا في بلدان أخرى».



وأعلن إيغور كليمينكو، القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، في بداية فبراير أن حكومة كييف بدأت في تنظيم ألوية هجومية للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس، موضحًا أن المشروع كان يعرف باسم «الحرس الهجومي».