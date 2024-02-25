قوات مكافحة المخدرات الباكستانية تصادر 1215 كيلوجراما من المخدرات في 32 عملية

أعلن متحدث باسم مقر قيادة قوات مكافحة المخدرات الباكستانية، اليوم الأحد، أن القوات تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من مصادرة أكثر من 1215 كيلوجراما من المخدرات خلال 32 عملية مداهمة في جميع أنحاء البلاد واعتقلت خلال تلك العمليات 36 متهما.



وقال المتحدث إنه تم تنفيذ المداهمات في وقت واحد في ثلاث مدن رئيسية في باكستان وتم اعتقال أعضاء العصابة.



وأضاف المتحدث أن أعضاء العصابة متورطون في بيع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على زيت "الكانابيديول" عبر منصات على الإنترنت.



وقال المتحدث "خلال العملية، تم مصادرة السجائر الإلكترونية المملوءة بزيت الحشيش وزيت "الكانابيديول" وزيت "رباعي هيدروكانابينول" ولفائف السجائر المصنوعة من نبات القنب."



بالإضافة إلى ذلك، تم أيضا ضبط زيت الماريجوانا والأفيون وغيرها من المواد غير المشروعة بما في ذلك الماريجوانا.



وقال المتحدث إنه يتم استخدام منصات التجارة الإلكترونية لتوريد المخدرات.



ودعا المتحدث الآباء إلى منع المراهقين من استخدام السجائر الإلكترونية.



كما طلب المتحدث من المواطنين مراقبة استخدام أبنائهم لمنصات التسوق عبر الإنترنت عن كثب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى جهات إنفاذ القانون على الفور.