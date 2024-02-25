إيهود باراك يدعو الإسرائيليين لمحاصرة الكنيست حتى استقالة نتنياهو

دعا إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد، إلى محاصرة البرلمان (الكنيست) إلى حين استقالة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

ودعا باراك، لتجمع 30 ألف إسرائيلي أمام مقر البرلمان لمدة 3 أسابيع كاملة،كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن تجمع هذا العدد الكبير يؤدي إلى حالة من الإغلاق، ووقتها يدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وليس لدى الإسرائيليين أي ثقة في شخصه.

"שיעשו מצור על הכנסת" • רה"מ והרמטכ"ל לשעבר @barak_ehud קורא אצל #ספי_ויניר: "צריך ש-30 אלף אזרחים יהיו מסביב לכנסת באוהלים במשך 3 שבועות, יום ולילה. כשהמדינה תהיה מושבתת - נתניהו יבין שנגמר זמנו ושאין בו אמון" pic.twitter.com/BuzXT1PXMF — גלצ (@GLZRadio) February 25, 2024

ويواصل جيش الاحتلال العدوان على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضيهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و692 شهيدًا، و69 ألفًا و879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.