يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثل في مسلسل كوميدي، جيريمي ألين وايت عن دوره بمسلسل «الدب - The Bear».

ونافس على الجائزة كلا من:

جيسون سوديكس عن دوره في مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso».

بريت غولدشتاين عن دوره في مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso».

بيل هادر عن دوره في مسلسل «باري - Barry».

جيريمي ألين وايت عن دوره في مسلسل «الدب - The Bear».

إيبون موس باكراك عن دوره في مسلسل «الدب - The Bear».