قال وليد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنّ مشروع رأس الحكمة يتم بالمشاركة وليس البيع، موضحًا أن الدولة حصلت على قيمة ضخمة للغاية من أرض المشروع (35 مليار دولار).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، أن العمل الطبيعي في هيئة المجتمعات العمرانية هو تطوير الأراضي وتجهيزها للمستثمرين المحليين أو الأجانب، حيث يتيح القانون لها تطوير المشروعات سواء البيع أو عن طريق المشاركة.

وأوضح أنّ الشركة التي يتم إنشاؤها (شركة رأس الحكمة) هي شركة مساهمة تشارك فيها مصر بنسبة 35% من الأرباح، مشيرًا إلى أنه لن يتم تسليم الأرض مُرفّقة، لكن الشركة هي المسئولة عن ذلك.

وشدد على أن هيئة المجتمعات العمرانية لن تتحمل أي تكلفة، لكنها تحصل على قيمة ثمن الأرض بجانب الحصول على حصة من الأرباح، وهو أمر غير مسبوق في تعاقدات هيئة المجتمعات.

والجمعة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وجاء هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.