قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ في السابق قرارًا بأن في حال تم تمديد إجازة الطلاب المصريين، فإن امتحانات منتصف الفصل الدراسي «الميد تيرم» ملغية، ويتم دمج درجاتها مع درجات امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن نظام التعليم العالمي بأكمله حدثت له أزمة كبيرة، مشيرًا إلى تقرير اليونيسكو بأن «850 مليون طالب على مستوى العالم؛ حرموا من الدراسة».

وتابع: «نعمل بكل جهدنا حتى لا تضيع السنة الدراسية على الطالب المصري أو يتم إعادتها أو تمديدها»، مضيفًا: «نحاول أن تكون الخسارة بأقل ضرر على الطالب المصري، لا يوجد شيء يجعلنا نجازف أو نجعل أي طالب أو أسرته أو عضو هيئة تدريس أو عامل يصاب بالفيروس».

واستطرد: «لم نشهد منذ مئات ظرف مماثل يؤثر اقتصاديًا وعلميًا واجتماعيًا ونفسيًا على العالم كله»، مضيفًا أن مصر جزءً من منظومة عالمية؛ «نحاول أن نتعامل معها باحترافية من أجل مصلحة الطالب»، على حد قوله.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدتيرم» وإضافه درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى مع التأكيد علي استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد، وإذ يؤكد المجلس الأعلى للجامعات أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرارًا بمد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين من تاريخ 29 مارس 2020 ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

