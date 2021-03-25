ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات الأمريكية

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع استمر يومين، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول الاستثمارية الآمنة مثل الذهب بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية لتمديد إجراءات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية لمواجهة عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع.

كما ساهم تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في ارتفاع سعر المعدن الأصفر، حيث تراجع العائد على السندات لليوم الثالث على التوالي، كما تراجع العائد على السندات العشرية الألمانية للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل الشكوك المحيطة بآفاق تعافي الاقتصاد العالمي.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 61ر92 نقطة في بداية تعاملات اليوم قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليسجل 52ر92 نقطة بزيادة نسبتها 91ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر8 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 20ر1733 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 8ر0% أمس

وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 004ر0 دولار إلى 231ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0155ر0 دولار إلى 0640ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.