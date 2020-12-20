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العراق يفوز في قضية تحكيم دولي ضد تركيا

د ب أ
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 4:25 م

فاز العراق، في قضية تحكيم دولي ضد تركيا، في نزاع مستمر منذ فترة طويلة، يتعلق بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق.

وذكر موقع "أرجوس" المعني بالشئون النفطية، نقلا عن مصادر لم يكشف عنها، أن محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت.

ويقول العراق إن تركيا انتهكت اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، بدون موافقته.

وذكرت بلومبرج، أن تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم "كردستان العراق" بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد.


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