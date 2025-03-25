جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين جنوب سوريا بزعم إطلاقهم النار على قواته

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مسلحين جنوب سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، بزعم إطلاقهم النار على قواته.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «رصدت قواتنا صباح اليوم، عددًا من العناصر المسلحة، والذين أطلقوا النار نحو القوات في منطقة جنوب سوريا، حيث ردت القوات بإطلاق النار، ومن ثم هاجمت مسيرة للجيش العناصر وأصابت بعضهم».

وقُتل خمسة مدنيين سوريين وأُصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفادت محافظة درعا بأن قوات الاحتلال قصفت بلدة كويا بقذائف الدبابات خلال توغلها فيها، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين ووقوع عدة إصابات، بينهم امرأة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وشهدت البلدة حركة نزوح للأهالي نحو القرى والبلدات المجاورة، نتيجة استمرار القصف من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة، وفقًا لما أورده موقع «تجمع أحرار حوران».



