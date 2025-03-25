بعثة الهلال السوداني تطير للقاهرة

توجهت بعثة الفريق الأول بنادي الهلال السوداني إلى العاصمة المصرية، القاهرة، صباح غدًا الأربعاء، تمهيدًا لمواجهة النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 1 إبريل على استاد القاهرة، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 8 من الشهر نفسه على ملعب شيخ ولد بيديا في موريتانيا.

وجاء في بيان رسمي من الهلال السوداني: "تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بالنادي من تونس إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح الغد، استعداداً لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي مسابقة أبطال إفريقيا، في الأول من أبريل القادم".

وكان الفاضل حسين، مدير العلاقات العامة بنادي الهلال الفاضل قد سبق البعثة إلى القاهرة حيث أشرف على كافة الترتيبات المتعلقة بالإقامة.

يُذكر أن فريق الهلال السوداني كان قد خاض معسكر مغلق في تونس خلال الأيام الماضية، من أجل الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي.