ما خيارات رامافوزا بعد طرد سفير جنوب أفريقيا من واشنطن؟

يدرس رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا عدد من الترشيحات لتعيين سفير جديد لبلاده لدى الولايات المتحدة بعد طرد السفير إبراهيم رسول، في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الجنوب أفريقية توتراً كبير منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة في يناير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة جنوب أفريقيا، فينسنت ماغوينيا، أن هناك عددا من الترشيحات والاقتراحات على مكتب الرئيس، إلا أن القرار لا يزال بحاجة إلى دراسة لاختيار الأنسب في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.

وأكدت ماغوينيا في تصريحات صحفية نقلتها صحفية كابيتال الصادرة في جنوب أفريقيا، أن "غياب السفير في واشنطن لا يعني انقطاع التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مختلف المستويات .. الرئيس يتطلع إلى إعادة صياغة العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، لا سيما في مجال التجارة، حيث تتوافر فرص عديدة لتعزيز العلاقات التجارية".

وبدأ التوتر بين جنوب أفريقيا وأمريكا بسبب قضايا مثل قانون نزع الملكية من المواطنين ذوي البشرة البيضاء لصالح السود والإجراءات القانونية التي اتخذتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

• خيارات رامافوزا

وتوقعت صحفية ديلي مافريك، الجنوب أفريقية، أن تستمر عملية اختيار سفير جديد لبعض الوقت قائلة: "يعتزم الرئيس سيريل رامافوزا تطبيق عقله بعناية بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية المتوترة مع واشنطن".

ونشرت وسائل إعلام جنوب أفريقية أن رامافوزا تلقى سيلاً من الرسائل من أشخاص تطوعوا للعمل في واشنطن بعد طرد إبراهيم رسول.

ولم تبدأ بعد العملية الرسمية لاستبدال سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول، حيث أعلن مسئولون أن الرئيس لا يزال يراجع برنامجه في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الجمهورية تعليقاً على أسماء المرشحين: "لن يتعجل الرئيس في هذه العملية. إنه يُجري تعديلات جوهرية؛ سيأخذ الرئيس وقته في دراسة خياراته المتعلقة بهذا التعيين".

وأبدى الرئيس رامافوزا موقفاً متزن بعد إعلان الولايات المتحدة طرد السفير حيث أوضح الأسبوع الماضي في تدوينه على منصة اكس: "العلاقات مع الولايات المتحدة سوف تستقر على مستوى متوازن".

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن رسول "شخصًا غير مرغوب فيه" في منشور على موقع X يوم الجمعة، ومنحه مهلة أسبوع لمغادرة البلاد. ووصفه بأنه "سياسيٌّ مُحرضٌ على العنصرية يكره ترامب ويكره أمريكا" بسبب تصريحاتٍ أدلى بها رسول في ندوةٍ إلكترونيةٍ سابقةٍ، والتي ألمحت إلى أن ترامب يسعى إلى تحقيق أجندةٍ عنصريةٍ بيضاء في الداخل والخارج.

ولم تعلق إدارة الرئيس رامافوزا على تصريحات سفيرها المطرود من واشنطن حيث قالت وسائل إعلام أن الرئيس لم يعلق على أي تساؤلات صحفية حول ما إذا كان السفير قد أخطاً بانتقاده العلني لترامب، واكتفى بانتظار تقريرا شاملاً من السفير رسول حول خلفيات ما حدث.



وقال رامافوزا تعليقاً على طرد السفير الأسبوع الماضي: "سأنتظر تقريرا كاملا منه، ولكن في الوقت نفسه لاحظنا هذا الاستياء الذي عبرت عنه الولايات المتحدة" – حسب صحيفة Daily Maverick.