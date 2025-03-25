 حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في محافظة ويسونج بجنوب شرق كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في محافظة ويسونج بجنوب شرق كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 10:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 10:28 ص

قال مسئولون حكوميون، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن حرائق الغابات بمحافظة ويسونج بجنوب شرق كوريا الجنوبية تخرج عن السيطرة بسبب الرياح القوية غير المتوقعة والطقس شديد الجفاف.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن منطقة الغابات المتضررة من الحرائق في ويسونج، على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق سول، اتسعت بواقع أكثر من 4000 هيكتار خلال ليلة لتصل إلى 12699 هيكتار حتى صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من جهود السلطات لإخماد الحرائق.

ووفقا لقطاع الغابات الكوري، فإن معدل إخماد الحرائق في ويسونج تراجع من 60% مساء أمس الاثنين إلى 54% حتى التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء.

وأعاقت الرياح القوية غير المتوقعة والطقس شديد الجفاف جهود إخماد الحرائق، بحسب المسئولين.

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