تستضيف جمعية النهضة العلمية والثقافية - جزويت القاهرة، اليوم الثلاثاء، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ الشاعر والسيناريست د. مدحت العدل.

يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج ليالي الجزويت الرمضانية، وهو لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن السينما والشعر والأغاني والمسرح الاستعراضي وورش تعليم السيناريو على مسرح ستوديو ناصيبيان، ويدير اللقاء: الكاتب هشام أصلان.

جدير بالذكر أن د. مدحت العدل: شاعر وسيناريست له عدد كبير من الأغاني المعروفة لأشهر نجوم الأغنية المصرية والعربية، فضلا عن تأليفه عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، منها:

حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، قشر البندق، إشارة مرور، صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، شورت وفانلة وكاب، والبطل، مافيا، الديلر، أصحاب ولا بيزنيس، وغيرها.

كما قدم عروضًا مسرحية منها: كوكو شانيل وتشارلي، فضلا عن دواوين شعرية منها "شبرا مصر" و"إنسان عادي".