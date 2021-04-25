إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل لليلة الثانية على التوالي من قطاع غزة

أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة مساء اليوم السبت ولليلة الثانية على التوالي صاروخا باتجاه إسرائيل، في أسوأ تصعيد للعنف بين الجانبين منذ فترة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض الصاروخ ، وهو واحد من عشرات الصواريخ التي أطلقت من القطاع الساحلي منذ أمس الجمعة.

وقد رد الجيش الإسرائيلي على هذا الهجوم الصاروخي بشن غارات جوية ضد أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تحكم قطاع غزة.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مع وزارة الدفاع في ضوء الوضع، وقال بعد ذلك إنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد "لأي سيناريو".

وتأتي تلك الهجمات الصاروخية في أعقاب المواجهات الأخيرة بين مواطنين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.

وجرى احتجاز عشرات المشتبه بهم مؤقتًا أمس الجمعة بعد أن بدأت المواجهات في أعقاب فعالية نظمها متطرفون إسرائيليون في البلدة القديمة بالقدس. وقد أصيب في تلك الاشتباكات عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين ونحو 20 شرطيا.

ودعا نتنياهو اليوم السبت جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء.

وأعلنت حماس وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل في أغسطس 2020 ، بعد وساطة قطرية. لكن حتى بعد ذلك، كانت هناك انتهاكات متكررة.