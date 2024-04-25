السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ أتاكمز ضد الأراضي الروسية كاذبة

وصف السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بالـ"كاذبة".

وقال أنطونوف للصحفيين: "مما يثير السخرية بشكل خاص التأكيدات بأن العملاء الأوكرانيين وعدوا بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف على الأراضي الروسية، ومن يجب أن يطمئن لهذا الكذب؟ كيف يمكن للمرء أن يتجاهل الأعمال الإرهابية العديدة لمجرمي كييف؟ الضربات المميتة على المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والجسور وحتى ضد عسكرييهم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أنطونوف معلقا على تزويد الولايات المتحدة بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى كييف، قائلا: "هذا لا يمكن تبريره وبسبب هذا يزداد التهديد الأمني لشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا".

وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت صواريخ "أتاكمز"، وستواصل إسقاطها ولن يساعد أي سلاح في هزيمة روسيا.

وأمس الأربعاء، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بتوجيه فريقه في مجال الأمن القومي بتوفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بسرية إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كجزء من حزمة المساعدات الأمنية المعلن عنها في مارس، ووصلت هذه الذخائر في أبريل الجاري.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الأوكراني قد استخدم الصواريخ مرتين بالفعل ضد أهداف داخل أراضي روسيا بعيدة المدى.