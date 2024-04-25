وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية أن تعود أجواء البلاد صافية في مساء الأربعاء، بعد أنْ تعذّرت بسبب الغبار رؤية أكروبوليس أثينا في صباح اليوم نفسه، وقد غطت سحائب الغبار أجزاء عديدة من اليونان وصولا إلى مدينة سالونيك شمالا.

ونصحت السلطات اليونانية المواطنين الذين يعانون مشكلات صحية تتعلق بالتنفس بالحدّ من الوقت الذي يقضونه خارج البيت، وبارتداء كمامات، وبتجنُّب ممارسة رياضة بدنية ريثما تزول سحائب الغبار عن سماء البلاد.

وتنفُض الصحراء الكبرى عن أديمها ما يتراوح بين 60 إلى 200 مليون طن من الغبار المعدني كل عام، وسرعان ما يهبط معظم هذا الغبار مرة أخرى على وجه الأرض، لكن بعضاً من الجزيئات الصغيرة يمكن أن يقطع مسافة كبيرة، حتى إنه يصل في بعض الأحيان إلى أوروبا.

وأدى امتزاج الغبار بدرجات الحرارة المرتفعة إلى أن أصبح الجو خانقاً في جنوبي اليونان على وجه الخصوص.

وشبّه خبير الأرصاد الجوية كوستاس لاغوفاردوس منظر الجو في اليونان بالأجواء على كوكب المريخ.