 إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم - بوابة الشروق
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إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 2:03 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 2:03 م

أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة القسم، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد البوابات، قرب اتجاه الفيوم؛ ما أسفر عن إصابة 15 شخصا في الحادث من مستقليها.

وتبين من معاينة الشرطة، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم إزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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