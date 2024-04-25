زعيم الحوثيين يعلن استهداف 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية

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مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، أن جماعته استهدفت 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، أن "جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، ونسعى لتوسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد بالمحيط الهندي".

وأضاف: "معدل عملياتنا في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي بلغ سفينة كل يومين".

وزعم الحوثي "انخفاض حركة السفن الأمريكية في البحر الأحمر بنسبة 80%"، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتصارا وإنجازا كبيرا.

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة استبدلت حركتها إلى طرق بعيدة مثل المحيط الهندي، ورغم ذلك تواجه خطرا متزايدا يوما بعد آخر".

وتحدث الحوثي "بالنسبة لبريطانيا، هناك انخفاض في حركتها (الملاحة البحرية) بشكل كبير.. خسائر البريطاني مستمرة في الاعتراض دون نتيجة كما هو الحال بالنسبة للأمريكي".

وحول تأثير الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قال إن " العدوان الأمريكي على بلدنا يستنزف واشنطن ماليا ويؤثر عليها اقتصاديا في سياق عملياتنا البحرية".

وقال إن "بريطانيا أثبتت إلى جانب الولايات المتحدة فشلا ذريعا في محاولة إيقاف الهجمات اليمنية أو الحد منها".

وحول المطالب الدولية بوقف هجمات الجماعة، رد الحوثي: "الحل هو وقف جرائم الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار ضد الشعب الفلسطيني".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.