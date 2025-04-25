ضبط متهم بالتعدي بسلاح أبيض على مُسن في دمياط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على والده بسلاح أبيض بدمياط.

تداول عبر إحدى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت شكوى أحد الأشخاص، مقيم بدمياط، من آخر لقيامه بالتعدى على والده بسلاح أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط، من والد الشاكى – مقيم بدائرة القسم، بقيام آخر – مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه بالسب والشتم وتهديده بسلاح أبيض وذلك خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة دون حدوث ثمة إصابات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.