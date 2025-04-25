وزير الدفاع في لاتفيا يؤكد أن خطط بلاده لتأمين حدودها الشرقية تمضي بشكل جيد

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قال وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس، اليوم الجمعة، إن أعمال بناء خط الدفاع الذي تعتزم بلاده إقامته على حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروس من المقرر أن تستكمل بحلول 2028.

وذكر الوزير أثناء زيارة لموقع بمنطقة تخزين في بلدة زيلوبه قرب الحدود مع روسيا إن "العمل يجري وفقا للخطة".

وتم تخزين العديد من العوائق المضادة للدبابات والحواجز الخراسانية التي من المقرر أن يتم نصبها للتحصين وتأمين الحدود الشرقية للاتفيا.

ويهدف العمل إلى بناء خط دفاع لدول البلطيق، حيث تسعى لاتفيا وجارتاها إستونيا وليتوانيا، إلى حماية أنفسهم من هجمات محتملة.

وذكر سبرودس أن منشآت الحماية ترمي إلى تمكين الجيش اللاتفي من حماية البلاد وسكانها من أول شبر.