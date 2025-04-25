ريال مدريد يعترض في بيان رسمي على تصريحات طاقم حكام الكلاسيكو

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا بشأن طاقم حكام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام برشلونة، وذلك وسط تقارير تفيد باحتمالية انسحاب الميرنجي من مواجهة الغد.

وجاء في بيان رسمي من ريال مدريد: "يعتبر نادي ريال مدريد التصريحات العلنية التي أدلى بها اليوم الحكام المعيّنون لنهائي كأس جلالة الملك، الذي سيُقام غدًا 26 أبريل 2025، غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف: "هذه التصريحات، التي ركزت بشكل مفاجئ على مقاطع فيديو صادرة عن وسيلة إعلامية تتمتع بحرية التعبير، وهي قناة ريال مدريد التلفزيونية، والتي أُدلي بها عن عمد قبل 24 ساعة من النهائي ضد أحد طرفي المباراة، تُظهر مرة أخرى عداءً واضحًا وظاهرًا من هؤلاء الحكام تجاه ريال مدريد".

وتابع: "تصريحات تزداد دهشة، وقد جاءت بنبرة تهديدية، بالإشارة إلى وحدة الحكام، للإعلان عن تدابير أو إجراءات مفترضة بعيدة كل البعد عن مبادئ الإنصاف والموضوعية والحياد، التي يجب أن تسود قبل ساعات قليلة من حدث كروي يجذب انتباه مئات الملايين من الناس حول العالم".

وأتم ريال مدريد بيانه: "بالنظر إلى خطورة ما حدث، يتوقع ريال مدريد أن يتصرف مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهاز التحكيمي وفقًا لذلك، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن سمعة المؤسسات التي يمثلونها".