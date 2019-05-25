منذ أمس الجمعة، وتتحدث وسائل الإعلام عن استقالة رئيسة وزراء بريطانيا وعمن سيخلفها من داخل حزب المحافظين، مع ترشح أكثر من شخص، أبرزهم وزير خارجيتها جيريمي هنت، الذي أعلن عن نيته التقدم لزعامة الحزب ثم رئاسة الوزارة.

بريطانيا تمتلك نظام سياسي برلماني، والملك في بريطانيا يملك ولا يحكم، حيث أن التشريعات وسن القوانين والاستشارات في يدي برلمان المملكة المتحدة الذي يتشكل من غرفتين "اللوردات والعموم"، وتكون الحكومة هي صاحبة الحكم وتتمتع بجميع الصلاحيات ويتم مسائلتها عن طريق مجلس العموم.

مجلس العموم البريطاني:

هو المجلس الأعلى في برلمان المملكة المتحدة، وهو السلطة التشريعية الحقيقية في البلاد، ويتم انتخاب أعضائه كل خمس سنوات، وتجرى الانتخابات عادة في شهر مايو، ويتألف المجلس من 650 نائبًا ينتخبهم الشعب، يتم تقسيم المقاعد بين انجلترا والأقاليم التابعة لها.

وتحصل انجلترا على 533 مقعدًا، واسكتلندا على 59 مقعدًا، وتحصل ويلز على 34 مقعدًا وأيرلندا على 18 مقعدًا، ويتنافس عليها ثلاث أحزاب "المحافظين، العمال، الديمقراطيين الأحرار".

اختيار رئيس الوزراء:

لايتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس الوزراء، ولكن اختياره وتوجهه السياسي يتوقف على الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان؛ حيث أن زعيم الحزب يكون هو رئيس الحكومة ويقوم بتسجيل أعضائها، بعد الحصول على تصديق من الملكة اليزابيث.

ويحتاج أي حزب داخل المجلس إلى 326 مقعدًا للحصول على الأغلبية، ويتمكن من تكوين حكومة أغلبية دون تدخل أحزاب أخرى، وفي حال عدم حصول حزب على أغلبية يُسمى وقتها البرلمان بـ"المعلق"، ويتم تشكيل تحالفات داخل المجلس بين الحزب صاحب النسبة الأكبر وأحزاب أخرى لتحقيق الأغلبية التي يحتاجها لتكوين الحكومة.

أما عن مجلس اللوردات أو الشيوخ، فيضم 290 عضوًا من الأساقفة و اللوردات وسلطاته محدودة جدا، ويتوقف فقط على الدور الاستشاري.

صلاحيات رئيس الحكومة:

يُسمى رئيس الوزراء باسم "رئيس حكومة صاحبة الجلالة"، وهو صاحب السلطة التنفيذية في بريطانيا، ويقود كلًا من "إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية".

ويملك رئيس الحكومة السلطات "التنفيذية العامة والقانونية والتشريعات وصلاحيات التعيين والرعاية"، ويمنح القصر الملكي للحكومة صلاحيات محددة أو زيادتها، بموجب القانون أو قانون يقره البرلمان.

الحكومة لها صلاحيات تُمكنها من إدراج مفوضين في السلطات المحلية بهدف الإشراف على عملها، والحكومة هي من تقوم بتمويل كلي أو جزئي لكثير من الوظائف التي تؤديها السلطات المحلية والهيئات الأخرى في القطاعات البريطانية.