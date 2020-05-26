

قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم، وقف التجارب السريرية القائمة على عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم حاليًا في علاج بعض حالات فيروس كورونا، بشكل مؤقت، وذلك بعد جدل كبير حول أضرار الدواء وتحذير بعض الأطباء والجهات الرسمية منه- وفقًا لفضائية «سكاي نيوز عربية».

- ما هو هيدروكسي كلوروكوين؟

عقار هيدروكسي كلوروكوين، معتمد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير كعلاج للملاريا وبعض الأمراض المناعة الذاتية، مثل مرض الذئبة الحمامية القرصية المزمنة والذئبة الحمامية الجهازية والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأصبح يستخدم حديثًا في علاج بعض مرضى فيروس كورونا ولكنه مازال يخضع للدراسة حول تأثيره وأضراره التي ظهرت سريعًا ورغم ذلك استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدفاع عنه.

وفي مارس الماضي، أعلن ترامب،أنه حصل على مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين للوقاية من فيروس كورونا، مطالبًا جميع الجهات المعنية بتوفير هذا العلاج للجميع- وفقًا لـ «سي إن بي سي».

وبعد تحذير عدة جهات صحية من أضرار هيدروكسي كلوروكين، استمر ترامب في الدفاع عنه، مؤكدًا في مقابلة أمس لإذاعة « سنكلير »، بأنه حصل على العقار لمدة أسبوعين ولم يسبب له مشاكل في القلب.

وأوضح أنه حصل على العقار بعد استشارة طبيب البيت الأبيض حول قدرته على علاج فيروس كورونا، مدعيًا دون دليل أن الآلاف من العاملين منهم أطباء وممرضين، كانوا يتناولون الدواء لمنع الإصابة بالفيروس- وفقًا لشبكة «إن بي سي» الأمريكية.

- جهات رسمية تحذر من هيدروكسي كلوروكين

وحذرت عدة دول وجهات رسمية من أضرار العقار، مثل كندا، التي أكدت نهاية أبريل الماضي أن هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لهم تأثير سئ على القلب، ناصحة بعدم استخدام العقارين إلا بوصفة طبية- وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

وتلى تحذير كندا، تحذير آخر من الوكالة الفرنسية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية، موضحة أن 80% من المرض الذين حصلوا على العقار ظهرت عليهم أعراض جانبية خطيرة، منوهة عن عدم وجود أي مؤشرات إيجابية للدواء.

كما حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الهيدروكسي كلوروكين دون إشراف طبي دقيق، مؤكدة أن العقار له العديد من الآثار السلبية على الشبكية وعضلة القلب ويمكنه التفاعل مع الأدوية الأخرى مثل أدوية القلب والسكر.

وحذرت إدارة الأغذية والأدوية FDA من العقار، مؤكد أنه يتسبب في ارتفاع معدل ضربات القلب وهو بذلك خطر على مرضى القلب والكلي، ويمكن أن يتفاعل مع الأدوية الأخرى، أبرزها المضادات اليومية.

- وفاة أمريكية بعد تناول العقار

وحذر عددا من الأطباء من استخدام الهيدروكسي كلوروكين، وذلك بعد وفاة امرأة أمريكية تبلغ من العمر 65 عامًا بعد تناولها العقار باستشارة هاتفية مع طبيب دون الكشف عليها بعد معاناتها من سعال حاد وحمى وضيق في التنفس- حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية.

وقال الدكتور روب ديفيدسون، طبيب رعاية الطوارئ والمدير التنفيذي للجنة حماية الرعاية الطبية بالولايات المتحدة، إن ترويج الرئيس الأمريكي للدواء شئ خاطئ لأنه مرتبط بأثار سلبية قد تكون مميتة للبعض، وكان هذا مشابهًا لما ذكره الدكتور الدكتور ستيفن نيسن، كبير المسؤولين الأكاديميين في معهد "ميلر للقلب".

كما حذر الدكتور بروس هيرش، أخصائي الأمراض المعدية في شركة نورثويل هيلث، من منح العقار لمرضى القلب لأنه يبطئ من كهرباء القلب، ويسبب عدم انتظام الضربات- وفقًا لموقع " نيوز تودي".

- دراسات حول الهيدروكسي كلوروكين

وسلطت دراسة صينية الضوء على تأثير عقار الهيدروكسي كلوروكين، شملت 150 مريضًا بعد تقسيمهم إلى نصفين، المجموعة الأولى تم منحها العلاج، والثانية تلقت رعاية طبية عادية، وبعد 4 أسابيع كشفت النتائح عن ردود فعل سلبية وطول مدة الأعراض عند بعض المرضى ممن تلقوا العقار- وفقًا لموقع "فرانس برس".

وتوصلت دراسة أخرى تابع لجامعة كولومبيا، شملت أكثر من 800 مريض تلقوا العقار بمقارنة بـ560 لم يتلقوه، إلى أنه لم يؤثر على حالتهم وكان غير فعال في محاربة الفيروس وكان سببًا في موت البعض- حسبما ذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية.