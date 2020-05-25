 السودان: اجتماعان منفصلان بين وزراء الري لبحث ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة - بوابة الشروق
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السودان: اجتماعان منفصلان بين وزراء الري لبحث ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
محمد علاء
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 10:32 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 10:32 م

عقد وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، اجتماعين منفصلين مع نظيريه المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، والإثيوبي، سيلشي بقلي؛ لبحث ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الري السودانية، فإن اللقاءين انعقدا- عن بعد- بحضور اثنين من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة.

وأضاف البيان أن الاجتماعين انعقدا وفقا لمخرجات اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أخيرا مع نظيريه المصرى والاثيوبي، وذلك بتكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.


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