الكويت تدعو لبحث حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي المحتلة



دعت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية بعنوان (حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة)، غدا الأربعاء.



وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح الثلاثاء، إن الكويت تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بناء على توجيه من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد ناصر المحمد الصباح.



وأوضح المطيري، أن الدورة الاستثنائية لبحث التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.



وأكد أن السياسات التمييزية التي تنتهجها قوة الاحتلال الإسرائيلي من قمع وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين تشكل انتهاكًا صارخًا وتكريسا للفصل العنصري، داعيا المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية الاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية الشعب الفلسطيني.

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