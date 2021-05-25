حماس تتلقى دعوة لزيارة مصر لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة

أعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء، أن قيادتها تلقت دعوة لزيارة مصر لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم للصحفيين في غزة، إن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث التهدئة مع إسرائيل وإعمار غزة.

وذكر قاسم أن زيارة القاهرة المقررة خلال أيام تأتي "استكمالا لجهود مصر في لجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومتابعة دور القاهرة في جهود إعادة الإعمار".

وأجرى وفد أمني مصري اليومين الماضيين مباحثات مع قيادات حماس في غزة ضمن مشاورات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه الجمعة الماضية بعد جولة تصعيد استمرت 11 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في جولة التوتر الأخيرة إلى 254 من بينهم 66 طفلا و39 سيدة فيما أصيب نحو ألفين آخرين بجراح مختلفة.

وسمحت إسرائيل اليوم، بعمل معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع غزة وفتح المجال أمام عمل الصيادين قبالة ساحل بحر القطاع بشكل جزئي بعد إغلاق لأكثر من أسبوعين.