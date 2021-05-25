بن شرقي ينفرد بصدارة هدافي الدوري

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فض أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، شراكته مع أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كيلوباترا، على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز.

وسجل بن شرقي هدفا في شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 للدوري.

ورفع بن شرقي رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا في الصدارة منفرداً ليتخطى أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المُعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وتستمر المنافسة الشرسة على لقب الهداف بعدما وصل عمر كمال عبد الواحد وعمرو كمال وأحمد سمير إلى 10 أهداف لكل منهم.

ويبتعد نجم الأهلي محمد شريف عن صدارة بنشرقي بفارق هدفين فقط، حيث توقف رصيده التهديفي عند 9 أهداف حتى الآن في المُسابقة.