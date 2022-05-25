سادت حالة من الحزن الأسى الشديدين بين أهالي قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، عقب وفاة أب ونجله في واقعتين منفصلتين لايفصل بينهما سوى ساعة واحدة وتم تشييع جثامين الأب ونجله الذي تعلقا ببعضهما البعض ولحق الأب بإبنه عقب وفاة الثانى غريقا أثناء استحمامه بالترعة ووفاة الأب حزنا عليه وفق رؤيته لجثمانه بالمستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ بغرق طفل في مياه الترعة المارة بقرية ميت طريف التابعة للمركز.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتبين أن الطفل الغريق يدعى عبدالرحمن السيد نعمة الله 14سنة، وأكد شهود عيان أنه غرق أثناء استحمامه في المياه مع أقرانه ولعدم إجادته السباحة جرفته المياه وغرق.



وتمكن قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى من انتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى دكرنس العام وعقب وصول الأب البالغ من العمر 40 سنة، للمستشفى وفور رؤيته لجثمان نجله سقط مغشيا عليه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه حيث لفظ أنفاسه في لحظات وبالفحص تبين وفاته بستكة قلبية حزنا على فقدان نجله.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثامين لعدم وجود شبه جنائية.