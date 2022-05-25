كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني

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ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 20 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط استمرار الاتجاه الهبوطي لموجة الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 23 ألفا و956 إصابة جديدة بما فيها 21 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 18 مليونا و17 ألفا و923 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة عتبة 18 مليون إصابة بعد مرور شهر واحد تقريبا من تجاوزه 17 مليون إصابة.

وسجلت البلاد 23 وفاة إضافية بكورونا ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24 ألفا و29 وفاة.

وارتفعت الحالات الخطيرة بمقدار 5 مرضى عن اليوم السابق إلى 237 مريضا، وفقا ليونهاب.