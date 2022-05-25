مسؤول كوري جنوبي: كوريا الشمالية لن تجري اختبارا نوويا قبل يوم أو يومين

قال كيم تاي هيو النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي للصحفيين، إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب موقع الاختبار النووي الكوري الشمالي في بونجي-ري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تاي هيو القول إنه من غير المرجح إجراء اختبار نووي خلال يوم أو يومين، ولكن هناك إمكانية كافية على أنه سوف يتم إجراء اختبار نووي بعد ذلك.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق اليوم الأربعاء من منطقة سونان في بيونج يانج، وذلك غداة اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية التي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو.