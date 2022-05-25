 مسؤول كوري جنوبي: كوريا الشمالية لن تجري اختبارا نوويا قبل يوم أو يومين - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

مسؤول كوري جنوبي: كوريا الشمالية لن تجري اختبارا نوويا قبل يوم أو يومين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:10 ص

قال كيم تاي هيو النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي للصحفيين، إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب موقع الاختبار النووي الكوري الشمالي في بونجي-ري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تاي هيو القول إنه من غير المرجح إجراء اختبار نووي خلال يوم أو يومين، ولكن هناك إمكانية كافية على أنه سوف يتم إجراء اختبار نووي بعد ذلك.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق اليوم الأربعاء من منطقة سونان في بيونج يانج، وذلك غداة اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية التي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك