النيابة تأمر باستدعاء المأذون في أزمة حسن شاكوش وزوجته

أمرت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق؛ لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

واستدعت النيابة المأذون "ك. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته أنها "بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له؛ تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كومبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله، بخلاف ما يدعي أنه لا يعلم بزواجها من رجل قبله.

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لشاكوش يقول فيها لريم: "أنا اخترتك من بين إخواتك رغم إنك مش بنت بنوت وعملتلك فرح متحلميش بيه".

وطالب دفاع ريم طارق بالتحقيق في تزوير حسن شاكوش لأوراق رسمية "قسيمة الزواج" بالاشتراك مع المأذون.