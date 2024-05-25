المياه تجرف جزءا من الميناء العائم قبالة سواحل غزة إلى سواحل أسدود

جرفت المياه جزءًا من الميناء العائم قبالة سواحل غزة إلى سواحل أسدود، صباح اليوم السبت؛ بسبب شدة الأمواج.

وقالت القناة «12» العبرية، إن البحرية الإسرائيلية تمكنت من إنقاذ الجزء المنجرف وأعادته إلى سواحل غزة، مؤكدة عدم تسجيل إصابات في الحادث.

חלק מהמזח האמריקני נסחף אל חופי הים באשדוד וחולץhttps://t.co/oSPLvdgov2 | @ndvori pic.twitter.com/5N4zVm12S3 — החדשות - N12 (@N12News) May 25, 2024

ولايزال رصيف غزة العائم يثير جدلًا كبيرًا في الأوساط، وتتوارد التقارير والتصريحات بشكل شبه يومي حول آليات العمل والتنسيق، ومستقبله في «إنقاذ» قطاع غزة من مجاعة وشيكة، ومن حصار مفروض على القطاع.

ومؤخرًا سُربت تقارير عن مصادر في «البنتاجون» بأن هناك «كابوسًا لوجستيًا» يحول دون تمكن الرصيف الأمريكي من إغراق القطاع بالمساعدات والتوزيع العادل، خاصةً في ظل الاستهداف المتعمد لضباط الشرطة الفلسطينية بغزة من قبل الاحتلال، في محاولة لنشر الفوضى وعرقلة المساعي الدولية لتحسين الأوضاع بالقطاع.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاجون) واجهت واقعا مختلفًا كليًا في قطاع غزة جراء الصعوبات التي تعترض عمليات توزيع المساعدات الإنسانية.

وفي مقال تحليلي في الصحيفة، توقع البنتاجون أن تصل شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر الرصيف العائم هذا الأسبوع، لكن لم يصل سوى القليل من المواد الإغاثية للمدنيين الموزعين في القطاع المحاصر.

وأوضح المقال أنه خلال الأسبوع الجاري، وبعدما انتهى الجيش الأمريكي وحلفاؤه من تشغيل الرصيف العام والمؤقت على شاطئ غزة، واجه المخططون في البنتاجون «كابوسا لوجستيا» سبق أن حذر المنتقدون من أنه سيصاحب هذه العملية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن عدة شاحنات نُهبت وهي في طريقها إلى أحد المستودعات. كما أن تعقيد تشغيل مشروع الرصيف في «منطقة حرب» ما زال يؤدي إلى إبطاء عملية التوزيع.

واعتبرت الصحيفة أن مشروع الميناء العائم على شاطئ غزة، واجه وسيواجه العديد من المشكلات، لعل أهمها أن سياسة البيت الأبيض لا تسمح للقوات الأمريكية بالوجود على أرض غزة؛ ولذا فإن البنتاجون لديه القدرة على بدء المهمة لكنه لا يستطيع إنهاءها، وهو الوضع الذي شبهه أحد المحللين العسكريين بامتلاك محرك سيارة من دون عجلات.

وقالت الصحيفة إن مشروع الرصيف يكافح من أجل المضي قدمًا، لكنه يصطدم بالوضع الأمني السيّئ في غزة.