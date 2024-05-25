الحوثي تعلن مقتل ضابط في قواتها البحرية بنيران التحالف الأمريكي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، مقتل ضابط في قواتها البحرية خلال المواجهات الجارية مع التحالف الأمريكي.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه تم في محافظة ريمة شمال اليمن "تشييع جثمان الشهيد النقيب هشام عبد الله العزي أحمد الجبلي، أحد منسوبي القوات البحرية".

وأضافت الوكالة أن الجبلي "استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن"، دون مزيد تفاصيل.

وأكد المشيعون "السير في مواجهة قوى الاستكبار العالمي (في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا) وتقديم الغالي والنفيس والمزيد من التضحيات دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بشأن مكان وزمان مقتل الجبلي، بينما نشر ناشطون صورا له أثناء تشييعه كتب عليها أنه سقط في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، في إشارة إلى مواجهات الجماعة مع التحالف الأمريكي.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وفي 2 مايو الجاري، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مقتل 40 يمنيا وجرح 35 آخرين منذ بدء القصف الأمريكي البريطاني على بلاده أوائل العام الجاري.

ولم تصدر بعدها إحصائية جديدة بشأن ضحايا الغارات الأمريكية البريطانية.

وكان أحدث هذه الهجمات، إعلان جماعة الحوثي، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بغارتين مطار الحديدة الدولي غربي اليمن، دون ذكر نتائج القصف.