الرئيس التنفيذي: أرامكو السعودية قلقة بشأن هجمات الخليج ولدينا القدرة على تلبية الطلب

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قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر -يوم الثلاثاء- إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية الحكومية العملاقة -لـ"رويترز" في مقابلة-: "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد"، مضيفا: "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق، لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة، وطاقة فائضة إضافية متاحة".

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

وقال الناصر، إن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

والناصر موجود في سول قبيل زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.