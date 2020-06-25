جنرال موتورز تضيف خصائص المساعد الشخصي الرقمي أليكسا إلى سياراتها

بدأت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأوامر الصوتية " اليكسا" من شركة أمازون إلى سياراتها، على أن تكون متاحة في جميع سياراتها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

تتيح تكنولوجيا أليكسا الكثير من الخصائص مقارنة بتطبيقي السيارات آبل كار بلاي من شركك آبل وأندرويد أوتو من جوجل، بفضل خاصية التعرف الصوتي في أليكسا وقدرته على تشغيل العديد من التطبيقات بالأوامر الصوتية بما يسهل التعامل معه واستخدامه أثناء القيادة. ومن أشهر التطبيقات المتاحة مع اليكسا خدمات البث المباشر للمواد الترفيهة مثل سيريوس إكس إم. وسبوتيفاي وباندورا وأمازون ميوزيك.

ويمكن استخدام أليكسا لطلب المشتريات من موقع أمازون للتجارة الإلكترونية ومتابعة خط سير الطلب وإضافة سلع جديدة إلى قائمة المشتريات اثناء قيادة السيارة.

كما يمكن استخدام اليكسا أثناء القيادة لإجراء المكالمات الهاتفية بالأوامر الصوتية أو التعرف على حالة الطقس أو البحث عن أقرب محطة وقود في المنطقة. كما يرتبط أليكسا مع نظام الملاحة "اون ستار" من جنرال موتورز بسلاسة بحيث يساعد السائق في تحديد خط سيره مع كل دوران على الطريق.

فيما يمكن ربط أليكسا بحزمة تطبيقات المنزل الذكي بحيث يتم استخدامه في فتح باب الجراج أو إشعال النور او تعديل درجة حرارة نظام التكييف في المنزل عن بعد وباستخدام الأوامر الصوتية.