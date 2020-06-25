الصحة السورية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالتين

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 242.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - شفاء حالتين من الفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 96.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن 242 إصابة شفي منها 96 حالة وتوفيت 7 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.