تقرير: فايرز أوقفت توزيع عقار «شانتيكس» الشهر الماضي بسبب مادة مسرطنة

أفاد الموقع الإخباري الأمريكي "ستات" المعني بالشؤون الصحية، بأن شركة فايزر، عملاق صناعة الأدوية في الولايات المتحدة توقفت في شهر مايو الماضي عن توزيع عقار "شانتيكس" بعد العثور على مادة مسرطنة محتملة في بعض الكميات منه. واستشهد الموقع في ذلك ببيان من الشركة الأمريكية.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اكتشفت الشركة أن مستوى مادة "النيتروزامين" في كميات من العقار كانت أعلى من المقدار "المقبول" تناوله يوميا من هذه المادة، المسرطنة. وتجري الشركة اختبارات حاليا في هذا الشأن.

وأصدرت هيئات الرقابة الدوائية في كوريا الجنوبية وكندا دعوات باستدعاء الدواء من الموزعين.

وأرسلت فايزر خطابات للموزعين تخطرهم بهذه التطورات.

ونقل موقع "ستات" عن متحدث باسم فايرز القول: " نعتقد أن فوائد العقار، تتجاوز المخاطر المحتملة، الضئيلة، إن وجدت، والتي يشكلها التعرض لمادة النيتروزامين... على رأس مصادر أخرى مشتركة، على مدار العمر."

يشار إلى أن عقار "شانتيكس" هو عبارة عن قرص أو وصفة طبية خالية من النيكوتين تستخدم لمساعدة الأشخاص في الإقلاع عن التدخين تدريجيًا.