 عشرات الآلاف يتظاهرون في جورجيا للمطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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عشرات الآلاف يتظاهرون في جورجيا للمطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 2:44 ص

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوراع العاصمة الجورجية تبليسي؛ للمطالبة بانضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت المظاهرة بعد أن منح قادة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح يوم الخميس خلال قمة للاتحاد الأوروبي، في حين تم منح جورجيا إمكانية الحصول على وضع مرشح رسمي بمجرد أن تجري إصلاحات.

كما دعا المتظاهرون، رئيس الوزراء ايراكلي جاريباشفيلي إلى الاستقالة، قائلين إنّ حكومته لم تضغط بما فيه الكفاية لكي تصبح جورجيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وسائل إعلام جورجية.

وطالب منظمو الاحتجاج، خارج البرلمان بتشكيل حكومة انتقالية.

وقال أحد المتحدثين - خلال الاحتجاج: "إذا كانت الحكومة لا تريد سماع إرادة الشعب الجورجي.. فسوف نريهم غضب الشعب الجورجي بشكل لم يروه من قبل على الإطلاق".

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