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مصر
متحدث الحكومة: نتحمل الضغوط وزيادة الأعباء والتكلفة حتى تستمر مبادرة حياة كريمة
حل الهيئة العليا لحزب الوفد والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما
أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تروج الأكاذيب لإلهاء العالم عن أضرار سد النهضة
أحزاب معارضة ترحب بدعوة شخصيات بالخارج للحوار الوطنى
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الرئيس العراقي: الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور استهداف لاستقرار البلد
الرئيس الكولومبي يعين ألفارو ليفا دوران وزيرا للخارجية
روسيا تعلن السيطرة على مدينتي سي