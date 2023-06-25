السعودية تعلن قدوم مليون و655 ألفا و188 حاجا من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، قدوم مليون و655 ألفا و188 حاجًا، خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم السبت 6/ 12/ 1444هـ، الموافق 24/ 6/ 2023م.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، أوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية يلغ مليونًا و587 ألفًا و590، بينهم المستفيدين من مبادرة طريق مكة بعدد 242 ألفًا و272.

وذكرت أن عدد القادمين عبر المنافذ البرية بلغ 60 ألفًا و768 حاجًا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6830 حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏