ضبط لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات تموينية بالقاهرة

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، كثيف الحملات اليومية والرقابة علي الأسواق التجاريةوالمحال العامة والمطاعم، لأحكام الرقابة علي الأسعار والتأكد من توافر السلع وعدم السماح بأحتكار أو تخزين أية سلعة من قبل التجار والسلع المقدمة للمواطنين.

وشدد ثابت، اليوم الأربعاء، على فرض السيطرة على الأسواق ومكافحة الفاسدين لضبط الأسعار، والتفتيش على الثلاجات ومحال بيع اللحوم والمطاعم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن المديرية شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى بالمحافظة، علي الأسواق علي مستوي المحافظة لضمان توافر السلع ولضبط اي مخالفات بالاسواق والمحلات العامة ومتابعة سير العمل، مشيرًا إلى ضبط 500 كيلو جرام لحوم ومصنعات اللحوم ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بنطاق محافظة القاهرة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وأتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.