سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين في اتجاه البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس مقذوفين لم يتم تحديد طبيعتهما باتجاه البحر الشرقي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد.



وقالت الهيئة، إن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا مجهول الهوية في الساعة 0534 صباحا (بالتوقيت المحلي) والآخر في الساعة 0557 صباحا، من وونسان في اتجاه البحر الشرقي، وحلقا على بعد حوالي 430 كيلومترا".



وأضافت الهيئة المشتركة: "جيشنا يراقب الوضع عن كثب في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".



وأوضحت أن هيئات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تحاول تحديد ما أطلقته كوريا الشمالية بالضبط.



ومن جانبها قالت الحكومة اليابانية إن المقذوفين هما صاروخين باليستيين قصيري المدى، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.



ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي ياباني- لم تذكر اسمه- قوله إن "الصاروخين" سقطا في البحر قبل أن يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولا يشكلان أي تهديد أمني.



وجاء هذا الإطلاق في الوقت الذي تجري فيه كوريا الشمالية محادثات مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات على مستوى العمل بشأن برامجها النووية ورفع العقوبات الاقتصادية.