انضم محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الزمالك السابق، إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعقد لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تجربة كهربا الجديدة، تعد هي الرابعة خارج مصر، حيث خاض اللاعب، الذي بدأ مسيرته في إنبي، 3 تجارب احترافية خارج مصر، إذ لعب في سويسرا لناديي لوزيرن وجراسهوبرز، قبل أن ينتقل بعدها إلى الزمالك، ثم أُعير إلى اتحاد جدة لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

التقرير التالي سنستعرض خلاله أبرز المعلومات عن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، التجربة الجديدة لـ كهربا.

* لا يمتلك ديسبورتيفو أفيس سجلًا كبيرًا في الدوري البرتغالي، حيث أن النادي الذي تأسس عام 1930 ظل بعيدًا عن الدوري الممتاز حتى موسم 2016-2017 الذي صعد فيه إلى الليجا، ولم يهبط مرة أخرى منذ ذلك الموسم.

* شهد موسم 2017-2018، تتويج أفيس بالبطولة الوحيدة في تاريخه، حيث حقق النادي آنذاك بطولة الكأس بعد الفوز في المباراة النهائية على سبورتنج لشبونة بنتيجة 2-0.

* سيزامل كهربا، إنزو زيدان نجل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بعدما انتقل اللاعب من صفوف لوزان السويسري إلى أفيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

* كهربا سيلعب أيضًا تحت القيادة الفنية لـ البرتغالي أوجوستو إيناسيو، الذي سبق وأن قام بتدريب الزمالك في عام 2017، إلا أن اللاعب صاحب 25 عامًا كان معارًا إلى اتحاد جدة آنذاك.