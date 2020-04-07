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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 1.8%، اليوم السبت، مقارنة بنفس الفترة أمس لتصل إلى 4.11 مليون، وذلك حتى الساعة السابعة و21 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتمثل الزيادة الوطنية في الإصابات ارتفاعا عن متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.7% على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد مؤكد من الإصابات ويبلغ 440 ألفا و185، بزيادة بنسبة 2.2% عن اليوم السابق.

وسجلت مونتانا زيادة بنسبة 4.4% في عدد الحالات من نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 3038.

كما سجلت تكساس أكبر عدد للوفيات في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفى 168 شخصا.