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أعداد جريدة الشروق
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 11:58 م

شنت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الأحد غارات على قطاع غزة بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية وشهود عيان.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقعا للتدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنوب القطاع وأرضا زراعية في مدينة غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

من جهتها، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات جاءت عقب استئناف نشطاء فلسطينيين إطلاق بالونات حارقة باتجاه أراضي بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

في هذه الأثناء اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة والتلكؤ بإنجاز مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

وهدد بدران في تصريح صحفي مكتوب، بأن الفصائل الفلسطينية في غزة "ستلجأ لاستخدام آليات مختلفة للضغط على الاحتلال من أجل أن يعيش شعبنا بحرية وكرامة".

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