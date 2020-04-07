مدحت العدل: مصر فيها أم كلثوم وعبد الحليم بس مش عارفين ندور عليهم

نصح الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، الشعراء من الجيل الحالي بقراءة أشعار فؤاد حجاج الذي وافته المنية، وهو صاحب تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء السبت، إن مصر بها الكثير من الشعراء الجيدين في الوقت الحالي، لكنه رأى أن هناك قصورًا في وسائل تقديمهم، داعيًّا الإعلام المصري لتسليط الضوء على هذه النماذج.

وأضاف أن شعراء مصر في الوقت الحالي يحتاجون وقتًا ونافذة يطلون من خلالها على الجمهور، معقّبًا: "مصر دلوقتي فيها أم كلثوم بس إحنا مش عارفين ندور عليها، وفيها عبد الحليم حافظ بس مش عارفين نجيبه".

وأشار العدل، إلى أن أن الشاعر الكبير فؤاد حجاج أحد الشعراء الذين حفظوا لشعر العامية قيمته وقامته، موضحًا أنه يتميز بأن أشعاره العامية تشبه اللغة العربية الفصحى، كونها تجمع بين الجمال والبلاغة واستخدام اللغة العامية غير المبتذلة وذات القيمة في اللفظ والمعنى.

وفؤاد حجاج، كاتب وشاعر، صدر له عدد من المؤلفات الأدبية، أبرزها وادى الخوف، ديوان بالعامية، 1971، وفى المحكمة ديوان بالعامية، 1973، يوميات عبدالمتعال، وهي انعطافة جديدة وهامة في أشعاره، تواجدت بعد رحلة شعرية متميزة بدأها بدواوين وادی الخوف، والكاميرا في المحكمة، وغنوة مطر، وغيرها من الأشعار، وحبة عشم في المحروسة، 2005، وبعض الأشعار الأخرى المنشورة في مجلات ثقافية كبرى مثل "غنوة لوليد الشمس"، و"خيوط العنكبوت"، و"المندوه".

كما صدرت له أيضا دراسات عدة منها "المسرح والعمال" عام 1989، "بتهوفن معزوفة التحدى" عام 1995، "فارس مسرح الثقافة الجماهيرية" عام 1997.